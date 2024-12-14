Многодетная семья сгорела в Башкирии

— По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место происшествия направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника управления, а также эксперты из испытательной пожарной лаборатории и дознаватели для выяснения причин и всех обстоятельств случившегося. На месте событий также работает следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Сейчас выясняется причина возникновения огня. В борьбе с пожаром задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники от МЧС России.