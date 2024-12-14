Многодетная семья сгорела в Башкирии

Posted 13 декабря, 22:43
Published 13 декабря, 22:43
Modified 13 декабря, 22:54
Updated 13 декабря, 22:54
В Абзелиловском районе произошел пожар, унесший жизни двоих детей. Возгорание случилось в одном из деревенских домиков в селе Аскарово, где жила многодетная семья. Воспитываемым родителями ребятам — от трех до десяти лет. Огонь охватил 45 квадратных метров частного дома. Пожар тушили как профессионалы из МЧС, так и добровольцы из числа местных жителей.
В огне погибло двое детей — это девятилетний мальчик и его десятилетняя родная сестра. Трехлетний ребенок чудом не пострадал. Его родители экстренно госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Их характер не уточняется, но можно предположить, что взрослые пытались вытащить детей из охваченного пламенем дома.
— По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на место происшествия направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника управления, а также эксперты из испытательной пожарной лаборатории и дознаватели для выяснения причин и всех обстоятельств случившегося. На месте событий также работает следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан. — Сейчас выясняется причина возникновения огня. В борьбе с пожаром задействованы 17 специалистов и шесть единиц техники от МЧС России.
Напомним, вечером в пятницу, 13 декабря, в Уфе погибла пассажирка иномарки. Ее попутчиков спасателям пришлось вырезать из груды искорёженного металла.