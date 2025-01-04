Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии

Posted 4 января, 14:57
Published 4 января, 14:57
Modified 4 января, 14:59
Updated 4 января, 14:59
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с насилием в отношении беременной жительницы Стерлитамака. Девушка обратилась в приемную Бастрыкина «ВКонтакте», рассказав о систематических избиениях со стороны своего бывшего молодого человека, уроженца Таджикистана.
По словам потерпевшей, насилие продолжалось и после того, как она прекратила отношения с агрессором. В декабре 2024 года из-за побоев девушка была госпитализирована с угрозой прерывания беременности. В настоящее время по данному факту Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело.
Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Ильяса Масаллимова предоставить подробный доклад о ходе расследования, а также о результатах по его завершении.
Как ранее сообщал Mkset, делом о невыплатах зарплат дорожным рабочим в Дюртюлинском районе заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.