mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 14:57

Published 4 января, 14:57

Modified 4 января, 14:59

Updated 4 января, 14:59

Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии

Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии

4 января 2025, 14:57
Фото: Александр Бастрыкин.
Глава Следственного комитета РФ потребовал доклад по уголовному делу о насилии над беременной девушкой в Стерлитамаке, сообщает в субботу, 4 января, пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с насилием в отношении беременной жительницы Стерлитамака. Девушка обратилась в приемную Бастрыкина «ВКонтакте», рассказав о систематических избиениях со стороны своего бывшего молодого человека, уроженца Таджикистана.

Уфимские пенсионеры угрожают разбить голову ребенку
Узнать подробнее

По словам потерпевшей, насилие продолжалось и после того, как она прекратила отношения с агрессором. В декабре 2024 года из-за побоев девушка была госпитализирована с угрозой прерывания беременности. В настоящее время по данному факту Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Ильяса Масаллимова предоставить подробный доклад о ходе расследования, а также о результатах по его завершении.

Как ранее сообщал Mkset, делом о невыплатах зарплат дорожным рабочим в Дюртюлинском районе заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Москва взяла на контроль долги по зарплате в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшиеУфимцев просят отказаться от зимних развлеченийРедкие болезни атакуют Башкирию
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Избиение#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Янаул#Насилие#Госпитализация#Таджикистан#Беременная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика