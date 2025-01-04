Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии

По словам потерпевшей, насилие продолжалось и после того, как она прекратила отношения с агрессором. В декабре 2024 года из-за побоев девушка была госпитализирована с угрозой прерывания беременности. В настоящее время по данному факту Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан расследуется уголовное дело.