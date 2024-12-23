Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии

Posted 23 декабря, 10:56
Published 23 декабря, 10:56
Modified 23 декабря, 12:14
Updated 23 декабря, 12:14
Школьный автобус, перевозивший 19 пассажиров, 17 из которых — дети, столкнулся с бензовозом в Балтачевском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, пятеро детей и двое взрослых были экстренно госпитализированы.
На оперативных кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: кабина серьезно деформирована, лобовое стекло почти полностью отсутствует, выбиты и пассажирские стекла, вокруг транспорта разбросаны обломки.
Как пишут источники, водитель бензовоза не пострадал. Оставшихся ребятишек, не получивших травм, забрали родители. Причины ДТП неизвестны. На месте аварии работает республиканская прокуратура, чтобы проверить исполнение законов о перевозке детей и принять решение о возбуждении уголовного дела.
UPD: как сообщили в МЧС, в результате аварии пострадали трое детей и трое взрослых — они госпитализированы в больницу.
Ранее Mkset сообщил о массовом ДТП в Башкирии.