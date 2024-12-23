Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии

Школьный автобус, перевозивший 19 пассажиров, 17 из которых — дети, столкнулся с бензовозом в Балтачевском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, пятеро детей и двое взрослых были экстренно госпитализированы.