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Posted 23 декабря, 10:56

Published 23 декабря, 10:56

Modified 23 декабря, 12:14

Updated 23 декабря, 12:14

Пятеро детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом

Есть жертвы: ДТП со школьным автобусом и бензовозом произошло в Башкирии

23 декабря 2024, 10:56
Фото: tg/МЧС России.

Пятеро детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом

Сюжет
Дети
Автобус, перевозивший 17 школьников, столкнулся с бензовозом в Башкортостане, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 23 декабря.

Школьный автобус, перевозивший 19 пассажиров, 17 из которых — дети, столкнулся с бензовозом в Балтачевском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, пятеро детей и двое взрослых были экстренно госпитализированы.

Фото: tg/Госавтоинспекция Башкортостана

На оперативных кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: кабина серьезно деформирована, лобовое стекло почти полностью отсутствует, выбиты и пассажирские стекла, вокруг транспорта разбросаны обломки.

Как пишут источники, водитель бензовоза не пострадал. Оставшихся ребятишек, не получивших травм, забрали родители. Причины ДТП неизвестны. На месте аварии работает республиканская прокуратура, чтобы проверить исполнение законов о перевозке детей и принять решение о возбуждении уголовного дела.

Видео: tg/Прокуратура Башкортостана.

UPD: как сообщили в МЧС, в результате аварии пострадали трое детей и трое взрослых — они госпитализированы в больницу.

Ранее Mkset сообщил о массовом ДТП в Башкирии.

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