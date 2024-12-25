Юный сварщик сгорел в Башкирии

Posted 25 декабря, 11:51
Published 25 декабря, 11:51
Modified 25 декабря, 19:32
Updated 25 декабря, 19:32
В Белорецке подросток был экстренно госпитализирован с термическими ожогами I–III степени, затронувшими область живота и грудной клетки. По данным, полученным от спасателей, причиной столь серьезных травм стали сварочные работы, проводимые в гараже.
Сейчас пострадавший юноша проходит лечение в больнице города Белорецка, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники МЧС приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Как ранее сообщал Mkset, в Сибае два работника выполняли монтаж трубы в производственном цехе. Однако, в процессе работы они упали с высоты, которая составляла около трех метров.