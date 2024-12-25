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Posted 25 декабря, 11:51

Published 25 декабря, 11:51

Modified 25 декабря, 19:32

Updated 25 декабря, 19:32

Юный сварщик сгорел в Башкирии

Юный сварщик сгорел в Башкирии

25 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.
Несчастный случай в Башкортостане обернулся серьезными ожогами для 16-летнего юноши, проводившего сварочные работы, сообщает в среду, 25 декабря, ГУ МЧС по РБ.

В Белорецке подросток был экстренно госпитализирован с термическими ожогами I–III степени, затронувшими область живота и грудной клетки. По данным, полученным от спасателей, причиной столь серьезных травм стали сварочные работы, проводимые в гараже.

Сейчас пострадавший юноша проходит лечение в больнице города Белорецка, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники МЧС приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Как ранее сообщал Mkset, в Сибае два работника выполняли монтаж трубы в производственном цехе. Однако, в процессе работы они упали с высоты, которая составляла около трех метров.

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