Девушка из Башкирии потеряла память после ДТП

Posted 2 декабря, 16:51
Published 2 декабря, 16:51
Modified 2 декабря, 18:11
Updated 2 декабря, 18:11
История, тиражируемая ресурсами, гласит, что ДТП случилось на территории Оренбургской области — в ходе аварии автолюбительница съехала в кювет, где её автомобиль перевернулся. При госпитализации вскрылся недуг девушки. Ответить она не смогла ни на вопрос о своих фамилии и имени, ни о месте жительства.
Утверждается, что после публикаций на связь с ней вышли родственники. Девушка оказалась уроженкой Башкирии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии школьный автобус попал в аварию. В транспорт для детей врезался внедорожник.