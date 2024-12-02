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Posted 2 декабря, 16:51

Published 2 декабря, 16:51

Modified 2 декабря, 18:11

Updated 2 декабря, 18:11

Девушка из Башкирии потеряла память после ДТП

Девушка из Башкирии потеряла память после ДТП

2 декабря 2024, 16:51
Фото: 1MI.
Серьёзная автоавария вызвала амнезию у жительницы Башкортостана — пишут региональные Telegram-каналы в понедельник, 2 декабря.

История, тиражируемая ресурсами, гласит, что ДТП случилось на территории Оренбургской области — в ходе аварии автолюбительница съехала в кювет, где её автомобиль перевернулся. При госпитализации вскрылся недуг девушки. Ответить она не смогла ни на вопрос о своих фамилии и имени, ни о месте жительства.

Утверждается, что после публикаций на связь с ней вышли родственники. Девушка оказалась уроженкой Башкирии.

Школьный автобус столкнулся с внедорожником в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии школьный автобус попал в аварию. В транспорт для детей врезался внедорожник.

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