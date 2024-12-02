Девушка из Башкирии потеряла память после ДТП

История, тиражируемая ресурсами, гласит, что ДТП случилось на территории Оренбургской области — в ходе аварии автолюбительница съехала в кювет, где её автомобиль перевернулся. При госпитализации вскрылся недуг девушки. Ответить она не смогла ни на вопрос о своих фамилии и имени, ни о месте жительства.