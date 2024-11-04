Молодая пара разбилась в Башкирии

Posted 4 ноября, 10:21
Published 4 ноября, 10:21
Modified 4 ноября, 10:24
Updated 4 ноября, 10:24
Смертельное ДТП произошло рано утром в понедельник, 4 ноября, на 1 км трассы Павловка-Берючево поле в Нуримановском районе Башкирии. Там с дороги в кювет вылетела иномарка. Как сообщает пресс-служба ГАИ РБ, автомобиль выезжал со стороны местной базы отдыха. За рулем серебристого «Фольксвагена Гольф» был 23-летний водитель. С ним была 18-летняя девушка.
— Авария произошла около четырех часов утра. По предварительным данным, водитель иномарки съехал в кювет, так как не справился с управлением. В овраге машина несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте аварии, его пассажирка срочно госпитализирована, — сообщил врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Нуримановскому району Рустем Гимадеев.