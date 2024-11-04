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Posted 4 ноября, 10:21

Published 4 ноября, 10:21

Modified 4 ноября, 10:24

Updated 4 ноября, 10:24

Молодая пара разбилась в Башкирии

Молодая пара разбилась в Башкирии

4 ноября 2024, 10:21
Фото: ГАИ РБ.
Водитель и девушка ехали по заснеженной дороге из базы отдыха, сообщает в понедельник, 4 ноября, ГАИ Республики Башкортостан.
Видео: ГАИ РБ.

Смертельное ДТП произошло рано утром в понедельник, 4 ноября, на 1 км трассы Павловка-Берючево поле в Нуримановском районе Башкирии. Там с дороги в кювет вылетела иномарка. Как сообщает пресс-служба ГАИ РБ, автомобиль выезжал со стороны местной базы отдыха. За рулем серебристого «Фольксвагена Гольф» был 23-летний водитель. С ним была 18-летняя девушка.

— Авария произошла около четырех часов утра. По предварительным данным, водитель иномарки съехал в кювет, так как не справился с управлением. В овраге машина несколько раз перевернулась. Водитель погиб на месте аварии, его пассажирка срочно госпитализирована, — сообщил врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Нуримановскому району Рустем Гимадеев.

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Ранее в Башкирии в лобовом ДТП погиб пожилой мужчина.

Фото: ГАИ РБ
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