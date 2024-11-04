Фанатка «Салавата Юлаева» стала «Мисс Азия — Сибирь»

Posted 4 ноября, 08:58
Published 4 ноября, 08:58
Modified 4 ноября, 09:06
Updated 4 ноября, 09:06
Студентка четвертого курса факультета башкирской филологии регионального педуниверситета Айзиля Буранова завоевала титул «Мисс Азия — Сибирь 2024» на престижном конкурсе. Финал XVIII Межнационального конкурса талантов и красоты прошел в Красноярске. В нем за победу сражались красавица из Уфы, а также представительница пакистанской национальной культуры, претендентка из Бурятии и конкурсантка от армянской общины хозяина финала — Красноярска.
Корона и титул первой красавицы достались представительнице Уфы. Эта победа не только личная, но и источник гордости для башкирской культуры, которую она с честью представила на конкурсе. Айзиля отмечает, что для неё семейные традиции воплощают любовь, понимание и счастье. Уважение к старшим, любовь к детям и почитание предков составляют основу башкирских обычаев. Участие в таких мероприятиях позволяет ей проверить свои способности и показать свои таланты.
Айзиля следует жизненному кредо: «Верь в себя, и невозможное станет возможным!». С детства она увлечена искусством — вокалом, танцами, рисованием и рукоделием, которые занимают важное место в её жизни. Таланты этой уфимской красавицы не оставили жюри равнодушными, особенно её грация и харизма.
Сегодня она профессионально занимается модельным бизнесом, имея несколько региональных титулов, и активно поддерживает любимую команду — флагман башкирского хоккея — «Салават Юлаев». Айзиля является ярой фанаткой «СЮ».
Международный конкурс художественных и культурных талантов «Азия Сибирь» представляет собой инициативу, которая объединяет достижения как современного, так и традиционного культурного наследия различных народов. Основная цель каждой участницы заключается в том, чтобы выразить самобытность и колорит своей национальности, демонстрируя свои таланты и преданность своему народу.
Ранее, в 2021 году, Башкирию в проекте представляла Илюза Исяндавлетова.
Ранее Mkset сообщал об участии представительницы Уфы в конкурсе «Мисс Россия 2024». Радмила Асфандиярова, представляющая Республику Башкортостан, конкурировала за титул самой красивой женщины страны среди 50 участниц со всех уголков России. Однако перед решающим этапом финала конкурса «Мисс Россия 2024» ей предстояло пройти серьезное испытание. Девушка не смогла выйти на сцену в суперфинале из-за экстренной госпитализации.