Фанатка «Салавата Юлаева» стала «Мисс Азия — Сибирь»

Корона и титул первой красавицы достались представительнице Уфы. Эта победа не только личная, но и источник гордости для башкирской культуры, которую она с честью представила на конкурсе. Айзиля отмечает, что для неё семейные традиции воплощают любовь, понимание и счастье. Уважение к старшим, любовь к детям и почитание предков составляют основу башкирских обычаев. Участие в таких мероприятиях позволяет ей проверить свои способности и показать свои таланты.