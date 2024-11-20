Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии — подробности инцидента

Posted 20 ноября, 09:30
Published 20 ноября, 09:30
Modified 20 ноября, 09:40
Updated 20 ноября, 09:40
Как ранее сообщал Mkset, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент инцидента в салоне находились 16 пассажиров. Две женщины были срочно госпитализированы с травмами.
По данным Минздрава, «еще двоих пострадавших доставили в 13-ю больницу», где им оказали необходимую медицинскую помощь.
— Трое обратились в Благовещенскую ЦРБ. Их осмотрели, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — комментирует Минздрав Башкирии.
Как стало известно, прокуратура проводит проверку по факту ДТП. В рамках этой проверки будет дана оценка деятельности ответственных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.