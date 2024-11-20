Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии — подробности инцидента

Как ранее сообщал Mkset, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент инцидента в салоне находились 16 пассажиров. Две женщины были срочно госпитализированы с травмами.