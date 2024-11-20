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Posted 20 ноября, 09:30

Published 20 ноября, 09:30

Modified 20 ноября, 09:40

Updated 20 ноября, 09:40

Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Башкортостане

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии — подробности инцидента

20 ноября 2024, 09:30
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Башкортостане

На трассе Уфа — Янаул произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, в результате которой несколько человек получили травмы, сообщает в среду, 20 ноября, пресс-служба Минздрава Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент инцидента в салоне находились 16 пассажиров. Две женщины были срочно госпитализированы с травмами.

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии
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По данным Минздрава, «еще двоих пострадавших доставили в 13-ю больницу», где им оказали необходимую медицинскую помощь.

— Трое обратились в Благовещенскую ЦРБ. Их осмотрели, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — комментирует Минздрав Башкирии.

Как стало известно, прокуратура проводит проверку по факту ДТП. В рамках этой проверки будет дана оценка деятельности ответственных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

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