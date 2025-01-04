В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшие

Posted 4 января, 12:34
Published 4 января, 12:34
Modified 4 января, 12:36
Updated 4 января, 12:36
Непогода и гололед снова стали причиной дорожного происшествия в Башкирии. На этот раз авария произошла на трассе между селом Ира и городом Мелеуз. Столкнулись два автомобиля — Daewoo Nexia и ВАЗ-2109.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. К моменту их прибытия бригада скорой помощи уже оказывала первую помощь пострадавшим. В искореженном Daewoo Nexia оказался заблокированным мужчина. Спасатели с использованием спецоборудования деблокировали пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.
Как ранее сообщал Mkset, грузовая машина отправилась в незапланированное путешествие в кювет на трассе в Салаватском районе.