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Posted 4 января, 12:34

Published 4 января, 12:34

Modified 4 января, 12:36

Updated 4 января, 12:36

В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшие

В Башкирии гололёд стал причиной страшного ДТП — есть пострадавшие

4 января 2025, 12:34
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
На скользкой дороге произошло столкновение двух автомобилей, спасатели вызволяли водителя из искореженной машины, сообщает в субботу, 4 января, Госкомитет РБ по ЧС.

Непогода и гололед снова стали причиной дорожного происшествия в Башкирии. На этот раз авария произошла на трассе между селом Ира и городом Мелеуз. Столкнулись два автомобиля — Daewoo Nexia и ВАЗ-2109.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. К моменту их прибытия бригада скорой помощи уже оказывала первую помощь пострадавшим. В искореженном Daewoo Nexia оказался заблокированным мужчина. Спасатели с использованием спецоборудования деблокировали пострадавшего и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Как ранее сообщал Mkset, грузовая машина отправилась в незапланированное путешествие в кювет на трассе в Салаватском районе.

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