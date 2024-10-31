Гидрометцентр

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Октябрь
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
В Уфе побит 40-летний температурный рекорд
1 октября, 15:03
Сентябрь
Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим
8 сентября, 05:37
Уфа утонула в густом тумане
8 сентября, 05:12
Август
Погода на День города в Уфе устроит «качели»
29 августа, 14:28
Погода в Уфе резко изменится в выходные
29 августа, 08:54
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
23 августа, 07:05
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Апокалипсис августа напугал Башкирию
13 августа, 06:42

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