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Posted 10 ноября, 07:06

Published 10 ноября, 07:06

Modified 10 ноября, 07:08

Updated 10 ноября, 07:08

В Башкирии растает снег

В Башкирии растает снег

10 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.
Рассказываем, стоит ли ждать потепления в регионе до конца осени.

Жители Уфы и Башкирии за первую неделю ноября успели привыкнуть к образовавшемуся снежному покрову, однако в некоторых регионах Приволжского федерального округа прогнозируют потепление, из-за которого природа временно потеряет белоснежное покрывало.

Синоптики башкортостанского Гидрометцентра обещали в ноябре 2024 года температуру около нормы, что подразумевает средние показатели в -1°C… -4°C. Соответствовать норме будет и количество осадков — около 30-50 мм.

В ближайшие дни плюсовой или хотя бы нулевой погоды в регионе не обещают. Лишь сервис «Яндекс Погода» допускает +1°C ближе к концу недели, 16 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд признавался, что предсказать, останется снег или нет, остаётся проблематичным. Метеоролог, однако, отметил — вероятность сохранения снежного покрова до зимы вполне вероятна.

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Ранее Mkset сообщал о том, что УФАС выявил нарушение при заключении контракта на очистку крыши колледжа Уфы от снега.

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