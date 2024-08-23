Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям подготовил очередную сводку об уровнях рек в регионе. Напомним, в связи с аномальным количеством осадков в июле–августе 2024 года в республике стремительно поднимаются водоёмы.
Так, за последние сутки, к 23 августа, значительное повышение уровня реки Уфы зафиксировали сразу на трёх точках мониторинга. В селе Красный Ключ Нуримановского района «прибавилось» 0,7 м, в района деревни Яман-Порт того же муниципалитета — 0,69 м. В селе Ахлыстино Благовещенского района уровень воды в реке вырос на 0,5 м.
Между тем в черте столицы Башкирии уровни рек остались практически неизменны — такие данные приводит башкортостанское управление Гидрометцентра. Так, река Белая упала за сутки всего на 0,04 м, а река Уфа в микрорайоне Шакша — на 0,06 м.
Спасатели Управления гражданской защиты города продолжают следить за переливом дороги к садам в Дёмском районе. Известно, что 22 августа протяжённость затопленного участка увеличилась до 440 м, а глубина — уже до 1,5 м.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ввели режим чревзычайной ситуации. Речь идёт о 50 районах и одном городском округе. К таким мерам решили прибегнуть в связи с гибелью посевов и другого ущерба, нанесённого сельскому хозяйству региона дождевым паводком.