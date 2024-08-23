Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Так, за последние сутки, к 23 августа, значительное повышение уровня реки Уфы зафиксировали сразу на трёх точках мониторинга. В селе Красный Ключ Нуримановского района «прибавилось» 0,7 м, в района деревни Яман-Порт того же муниципалитета — 0,69 м. В селе Ахлыстино Благовещенского района уровень воды в реке вырос на 0,5 м.