Погода в Башкирии угрожает бедствиями

Так, в субботу, 9 ноября, местами прогнозируется крайне сильный ветер — его порывы могут достигать 25-27 м/с. Практически по всей территории Башкирии пройдут снегопады и дожди с мокрым снегом. На восточные районы обрушатся метели. Местами также возможны ледяные дожди, заносы, накат и гололёд. Столбики термометров ночью упадут до -2°C… -7°C, а в юго-восточных района — до -12°C. К счастью, дневные показатели температуры воздуха пощадят жителей региона, синоптики прогнозируют в светлое время суток -2°C… +3°C.