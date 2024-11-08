Погода в Башкирии угрожает бедствиями

Posted 8 ноября, 13:33
Published 8 ноября, 13:33
Modified 8 ноября, 13:35
Updated 8 ноября, 13:35
Метеорологи пояснили, что на выходных региону будет угрожать мощный североатлантический циклон.
Так, в субботу, 9 ноября, местами прогнозируется крайне сильный ветер — его порывы могут достигать 25-27 м/с. Практически по всей территории Башкирии пройдут снегопады и дожди с мокрым снегом. На восточные районы обрушатся метели. Местами также возможны ледяные дожди, заносы, накат и гололёд. Столбики термометров ночью упадут до -2°C… -7°C, а в юго-восточных района — до -12°C. К счастью, дневные показатели температуры воздуха пощадят жителей региона, синоптики прогнозируют в светлое время суток -2°C… +3°C.
В воскресенье, 10 ноября, осадки несколько утихнут. Как гласит сообщение синоптиков, ожидаются лишь дожди со снегом, оцениваемые как «небольшие». Местами по-прежнему гололёд. Температура воздуха стабилизуется, днём и ночью обещают -3°C… +2°C.
Между тем новые температурные «качели» ждут синоптики в понедельник, 11 ноября. Ночью похолодает до -4°C… -9°C, местами до -14°C. Днём воздух разогреется до -1°C… -6°C.