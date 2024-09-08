Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим

С прогнозом о том, когда в Башкирии кончится бабье лето, Башгидрометцентр пока не торопится. Портал «Яндекс погода» между тем обещает в Башкирии не ниже +18°C… +24°C практически до середины месяца — до 18 сентября, после чего дневная температура воздуха начнёт снижаться и к концу сентября будет составлять уже +9°C. Однако стоит учитывать, что прогнозы на такой большой срок сервис как правило даёт по усреднённым данным за прошлые периоды.