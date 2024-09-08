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Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим

Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим

8 сентября 2024, 05:37
Фото: 1MI
Удивительным прогнозом погоды в Уфе и Башкирии поделились синоптики регионального управления Гидрометцентра.

Как обещают специалисты, вторая рабочая неделя сентября в Республике начнётся с практически летней погоды. Понедельник и вторник, 9–10 сентября, пройдут без осадков. Ветер ожидается довольно слабый, переменных направлений. Ночью температура воздуха не опустится ниже +8°C… +13°C. В светлое же время суток столбики термометров окажутся на отметках +19°C… +24°C.

Ранее синоптики публиковали сообщение о том, что на погоду в эти дни в регионе повлиял северозападный антициклон. На большей части Республики по этой причине преобладает погода без осадков.

С прогнозом о том, когда в Башкирии кончится бабье лето, Башгидрометцентр пока не торопится. Портал «Яндекс погода» между тем обещает в Башкирии не ниже +18°C… +24°C практически до середины месяца — до 18 сентября, после чего дневная температура воздуха начнёт снижаться и к концу сентября будет составлять уже +9°C. Однако стоит учитывать, что прогнозы на такой большой срок сервис как правило даёт по усреднённым данным за прошлые периоды.

Уфа утонула в густом тумане
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы утром 8 сентября встретили завораживающее утро. Город практически «утонул» в тумане.

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