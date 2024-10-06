Лето возвращается в Уфу

В понедельник, 7 октября, ожидаются небольшие осадки в дневное время. Ночью возможны заморозки до -5°C, а днем температура повысится до +12°C…+17°C. Ночью в Башкирии и Уфе будет сухая погода, а в течение дня местами пройдет дождь. Ночью температура может варьироваться от 0°C до -5°C, а в некоторых районах достигнет +5°C. Днем воздух прогреется до +12°C…+17°C.