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Posted 6 октября, 10:37

Published 6 октября, 10:37

Modified 6 октября, 10:39

Updated 6 октября, 10:39

Воздух в Башкирии прогреется до +23°C

Лето возвращается в Уфу

6 октября 2024, 10:37
Фото: mkset.ru

Воздух в Башкирии прогреется до +23°C

Стали известны прогнозы погоды в Башкирии и Уфе на предстоящую неделю: согласно данным местных метеорологов, температура может достигнуть отметки в +23°C.

В понедельник, 7 октября, ожидаются небольшие осадки в дневное время. Ночью возможны заморозки до -5°C, а днем температура повысится до +12°C…+17°C. Ночью в Башкирии и Уфе будет сухая погода, а в течение дня местами пройдет дождь. Ночью температура может варьироваться от 0°C до -5°C, а в некоторых районах достигнет +5°C. Днем воздух прогреется до +12°C…+17°C.

Во вторник, 8 октября, температура значительно поднимется. Метеорологи предсказывают продолжение осадков, но заморозки ночами уже не будут ощущаться, а дневные температуры превысят отметку в 20°C. Ночью в отдельных местах возможен легкий дождь, а днем обойдется без осадков. Ожидается умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура составит +4°C …+9°C, а в светлое время суток поднимется до +18°C …+23°C.

По информации Гидрометцентра России, во второй половине недели после необычного тепла в Башкирии и Уфе произойдет резкое падение температуры до +4 °C днем 11 октября.

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