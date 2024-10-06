Лето возвращается в Уфу

Posted 6 октября, 10:37
Published 6 октября, 10:37
Modified 6 октября, 10:39
Updated 6 октября, 10:39
В понедельник, 7 октября, ожидаются небольшие осадки в дневное время. Ночью возможны заморозки до -5°C, а днем температура повысится до +12°C…+17°C. Ночью в Башкирии и Уфе будет сухая погода, а в течение дня местами пройдет дождь. Ночью температура может варьироваться от 0°C до -5°C, а в некоторых районах достигнет +5°C. Днем воздух прогреется до +12°C…+17°C.
Во вторник, 8 октября, температура значительно поднимется. Метеорологи предсказывают продолжение осадков, но заморозки ночами уже не будут ощущаться, а дневные температуры превысят отметку в 20°C. Ночью в отдельных местах возможен легкий дождь, а днем обойдется без осадков. Ожидается умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура составит +4°C …+9°C, а в светлое время суток поднимется до +18°C …+23°C.
По информации Гидрометцентра России, во второй половине недели после необычного тепла в Башкирии и Уфе произойдет резкое падение температуры до +4 °C днем 11 октября.