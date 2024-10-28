Капризную погоду ждут в Башкирии

Posted 28 октября, 16:24
Published 28 октября, 16:24
Modified 28 октября, 17:58
Updated 28 октября, 17:58
Последние три дня месяца отметятся дождями и мокрым снегом. Спрогнозировали специалисты также гололёд и туман в некоторых частях региона. Ветер обещают от слабого до умеренного.
Ночью во вторник, 29 октября, столбики термометров окажутся на отметках -1°C… -6°C, днём — на 0°C… +5°C.
В среду, 30 октября, в тёмное время суток похолодает до 0°C… -5°C, при прояснениях температура воздуха может опуститься до -10°C. Днём же синоптики ждут +1°C… +6°C. Аналогичные показатели прогнозируются и на четверг, 31 октября.