Капризную погоду ждут в Башкирии

В среду, 30 октября, в тёмное время суток похолодает до 0°C… -5°C, при прояснениях температура воздуха может опуститься до -10°C. Днём же синоптики ждут +1°C… +6°C. Аналогичные показатели прогнозируются и на четверг, 31 октября.