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Posted 28 октября, 16:24

Published 28 октября, 16:24

Modified 28 октября, 17:58

Updated 28 октября, 17:58

Капризную погоду ждут в Башкирии

Капризную погоду ждут в Башкирии

28 октября 2024, 16:24
Фото: 1MI
Зима всё ближе подползает к Башкортостану — синоптики местного Гидрометцентра рассказали, чего ждать от природы в конце октября.

Последние три дня месяца отметятся дождями и мокрым снегом. Спрогнозировали специалисты также гололёд и туман в некоторых частях региона. Ветер обещают от слабого до умеренного.

Ночью во вторник, 29 октября, столбики термометров окажутся на отметках -1°C… -6°C, днём — на 0°C… +5°C.

В среду, 30 октября, в тёмное время суток похолодает до 0°C… -5°C, при прояснениях температура воздуха может опуститься до -10°C. Днём же синоптики ждут +1°C… +6°C. Аналогичные показатели прогнозируются и на четверг, 31 октября.

В Башкирии лёг снег
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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии временно установился снежный покров.

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