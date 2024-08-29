Погода в Уфе резко изменится в выходные

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По данным специалистов Гидрометцентра жителей столицы Башкирии в выходные, 31 августа и 1 сентября, ждет теплая погода с сильным порывистым ветром. В субботу и воскресенье днем будет до +20°С… +25°С, по ночам +10°С… +15°С .
По данным специалистов, теплая погода установилась в Башкирии надолго.
— В регион пришло тепло с Казахстана и Оренбургской области. В ближайшие несколько дней погода будет сухая и довольно комфортная. Редкие дожди также могут выпадать, но преимущественно в горных районах Республики. К тому же, по предварительным данным можем сказать, что осень в Башкирии будет сухой и комфортной и с увеличением среднесуточной температуры до нескольких градусов. Поэтому жители региона еще успеют нагуляться, — рассказали в гидрометцентре.
Но стоит помнить о том, что по ночам в регионе уже становится холодно. Так, в ближайшие ночи в Башкирии похолодает до +4°С.