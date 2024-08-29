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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Башкирии похолодает до +4°С

Погода в Уфе резко изменится в выходные

29 августа 2024, 08:54

В Башкирии похолодает до +4°С

Синоптики предупреждают жителей региона о сильном ветре.

По данным специалистов Гидрометцентра жителей столицы Башкирии в выходные, 31 августа и 1 сентября, ждет теплая погода с сильным порывистым ветром. В субботу и воскресенье днем будет до +20°С… +25°С, по ночам +10°С… +15°С .

По данным специалистов, теплая погода установилась в Башкирии надолго.

— В регион пришло тепло с Казахстана и Оренбургской области. В ближайшие несколько дней погода будет сухая и довольно комфортная. Редкие дожди также могут выпадать, но преимущественно в горных районах Республики. К тому же, по предварительным данным можем сказать, что осень в Башкирии будет сухой и комфортной и с увеличением среднесуточной температуры до нескольких градусов. Поэтому жители региона еще успеют нагуляться, — рассказали в гидрометцентре.

Но стоит помнить о том, что по ночам в регионе уже становится холодно. Так, в ближайшие ночи в Башкирии похолодает до +4°С.

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