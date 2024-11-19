Атмосферный фронт принесёт мокрый снег в Башкирию

Posted 19 ноября, 13:25
Published 19 ноября, 13:25
Modified 19 ноября, 13:27
Updated 19 ноября, 13:27
В среду, 20 ноября, специалисты предупреждают о прохождении атмосферного фронта — он вызовет на территории большей части Республики небольшие дожди и мокрые снегопады, оцениваемые от «умеренных» до «небольших». Метелей и ливней можно не ждать. Местами образуется гололёд, а снег может налипать на провода и деревья.
Во второй половине предпоследней недели ноября синоптики ждут аномальное тепло, которое превысит норму на 4-6°C. По ночам будет 0°C… -5°C, в юго-восточной части Башкирии в тёмное время суток может похолодать до -10°C, днём по всей Башкирии — до +3°C… -2°C.
Схожий прогноз дают и для Уфы — облачная погода, мокрый снег, 0°C… -2°C ночью и 0°C… +2°C днём.