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Posted 19 ноября, 13:25

Published 19 ноября, 13:25

Modified 19 ноября, 13:27

Updated 19 ноября, 13:27

Атмосферный фронт принесёт мокрый снег в Башкирию

Атмосферный фронт принесёт мокрый снег в Башкирию

19 ноября 2024, 13:25
Фото: 1MI.
Осадки и аномально тёплую погоду спрогнозировали башкортостанские синоптики из регионального отделения Гидрометцентра.

В среду, 20 ноября, специалисты предупреждают о прохождении атмосферного фронта — он вызовет на территории большей части Республики небольшие дожди и мокрые снегопады, оцениваемые от «умеренных» до «небольших». Метелей и ливней можно не ждать. Местами образуется гололёд, а снег может налипать на провода и деревья.

Во второй половине предпоследней недели ноября синоптики ждут аномальное тепло, которое превысит норму на 4-6°C. По ночам будет 0°C… -5°C, в юго-восточной части Башкирии в тёмное время суток может похолодать до -10°C, днём по всей Башкирии — до +3°C… -2°C.

Схожий прогноз дают и для Уфы — облачная погода, мокрый снег, 0°C… -2°C ночью и 0°C… +2°C днём.

Башкирию украсят 250 км гирлянд
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Ранее Mkset сообщал о том, что на улицах Уфы к новому году развесят около 250 км гирлянд.

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