Атмосферный фронт принесёт мокрый снег в Башкирию

В среду, 20 ноября, специалисты предупреждают о прохождении атмосферного фронта — он вызовет на территории большей части Республики небольшие дожди и мокрые снегопады, оцениваемые от «умеренных» до «небольших». Метелей и ливней можно не ждать. Местами образуется гололёд, а снег может налипать на провода и деревья.