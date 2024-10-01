В Уфе побит 40-летний температурный рекорд

Posted 1 октября, 15:03
Published 1 октября, 15:03
Modified 1 октября, 17:20
Updated 1 октября, 17:20
По данным синоптиков, 30 сентября на метеостанции АЭ Уфа-Дема температура воздуха достигла +23,3°C, что на 1,4°C выше предыдущего рекорда, установленного в 1984 году (+21,9°C).
— Такие аномалии становятся все более частыми. Возможно, что подобные рекорды могут повторяться и в будущем, — комментируют специалисты.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, октябрь в 2024 году также порадует уфимцев теплом: среднемесячная температура воздуха ожидается на 1°C выше нормы, которая составляет +4,3°C. Это значит, что осень в 2024 году будет более теплой и комфортной, чем обычно.
Метеорологи предупреждают о дефиците осадков. По их данным, месячное количество осадков в октябре предполагается ниже нормы (норма составляет 40-60 мм).
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