В Уфе побит 40-летний температурный рекорд

Согласно прогнозам Гидрометцентра, октябрь в 2024 году также порадует уфимцев теплом: среднемесячная температура воздуха ожидается на 1°C выше нормы, которая составляет +4,3°C. Это значит, что осень в 2024 году будет более теплой и комфортной, чем обычно.