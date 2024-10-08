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Posted 8 октября, 15:18

Published 8 октября, 15:18

Modified 8 октября, 17:45

Updated 8 октября, 17:45

Синоптики встревожили жителей Башкирии

Синоптики встревожили жителей Башкирии

8 октября 2024, 15:18
Фото: 1MI
Башкортостан во вторую рабочую неделю октября ждёт не самая благоприятная погода — следует из прогноза регионального Гидрометцентра и сообщений спасательных ведомств.

В среду, 9 октября, специалисты ждут грозы и небольшие дожди, порывы ветра при этом будут достигать 15 м/с. Ночью столбики термометров опустится до +5°C… +10°C, однако при прояснениях температура воздуха может упасть до нуля 0°C. Днём воздух разгореется до +15°C… +20°C, в северных районах, тем не менее, синоптиик не ждут выше +10°C. В этот же день ожидается местами чрезвычайная пожароопасность.

В четверг, 10 октября, ночные показатели температуры упадут уже до +2°C… +7°C, а дневные — до +8°C… +13°C, на Севере Башкирии же и вовсе ожидается в светло время суток +3°C. Вечером в северных районах региона также прогнозируют дожди со снегом. Ветер умеренный, в некоторых частях Башкортостана — порывистый.

В пятницу, 11 октября, синоптики ждут мокрый снег, в восточных районах — дожди. Ветер умеренный, местами сильный. Ночью температура воздуха опустится уже до 0°C… -5°C, а днём — поднимется не выше +1°C… +6°C.

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Ранее Mkset информировал о том, что всего за несколько дней с начала отопительного сезона в Башкирии выявили порядка 660 нарушений в этой сфере.

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