Синоптики встревожили жителей Башкирии

Posted 8 октября, 15:18
Published 8 октября, 15:18
Modified 8 октября, 17:45
Updated 8 октября, 17:45
В среду, 9 октября, специалисты ждут грозы и небольшие дожди, порывы ветра при этом будут достигать 15 м/с. Ночью столбики термометров опустится до +5°C… +10°C, однако при прояснениях температура воздуха может упасть до нуля 0°C. Днём воздух разгореется до +15°C… +20°C, в северных районах, тем не менее, синоптиик не ждут выше +10°C. В этот же день ожидается местами чрезвычайная пожароопасность.
В четверг, 10 октября, ночные показатели температуры упадут уже до +2°C… +7°C, а дневные — до +8°C… +13°C, на Севере Башкирии же и вовсе ожидается в светло время суток +3°C. Вечером в северных районах региона также прогнозируют дожди со снегом. Ветер умеренный, в некоторых частях Башкортостана — порывистый.
В пятницу, 11 октября, синоптики ждут мокрый снег, в восточных районах — дожди. Ветер умеренный, местами сильный. Ночью температура воздуха опустится уже до 0°C… -5°C, а днём — поднимется не выше +1°C… +6°C.
Ранее Mkset информировал о том, что всего за несколько дней с начала отопительного сезона в Башкирии выявили порядка 660 нарушений в этой сфере.