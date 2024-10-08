Синоптики встревожили жителей Башкирии

В среду, 9 октября, специалисты ждут грозы и небольшие дожди, порывы ветра при этом будут достигать 15 м/с. Ночью столбики термометров опустится до +5°C… +10°C, однако при прояснениях температура воздуха может упасть до нуля 0°C. Днём воздух разгореется до +15°C… +20°C, в северных районах, тем не менее, синоптиик не ждут выше +10°C. В этот же день ожидается местами чрезвычайная пожароопасность.