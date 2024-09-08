mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Уфа утонула в густом тумане

Уфа утонула в густом тумане

8 сентября 2024, 05:12
Фото: соцсети
Завораживающими кадрами делятся жители города.

Столицу Башкирии ночью и утром воскресенья, 8 сентября, накрыл густой завораживающий туман.

О погодном явлении ранее предупреждало местное управление Гидрометцентра. Стоит заметить, что такая погода таит в себе и немало опасностей, в первую очередь — для участников дорожного движения. На отдельных дорогах региона видимость утром ухудшилась до 0,5 — 1 км.

Фото: соцсети

Не упустил шанса поделиться красивыми снимками и мэр города Ратмир Мавлиев — у себя в соцсетях он выложил кадры с Водонапорной башни. Напомним, ранее власти Уфы взялись за облагораживание территории вокруг старинного объекта.

Видео: Ратмир Мавлиев / Telegram
Читайте также:
Погода в Башкирии готовит сюрпризАпокалипсис августа напугал БашкириюМилота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
#Город#Видео#Уфа#Погода#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Природа
Подпишитесь
«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Сегодня, 06:41
Грибники сгинули в Башкирии
Сегодня, 06:05
«Уфа» проиграла третий раз подряд
Сегодня, 04:27
Ребёнок оказался в плену в Башкирии
Сегодня, 04:51
Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
Сегодня, 04:41