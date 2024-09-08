Уфа утонула в густом тумане

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Столицу Башкирии ночью и утром воскресенья, 8 сентября, накрыл густой завораживающий туман.
О погодном явлении ранее предупреждало местное управление Гидрометцентра. Стоит заметить, что такая погода таит в себе и немало опасностей, в первую очередь — для участников дорожного движения. На отдельных дорогах региона видимость утром ухудшилась до 0,5 — 1 км.
Не упустил шанса поделиться красивыми снимками и мэр города Ратмир Мавлиев — у себя в соцсетях он выложил кадры с Водонапорной башни. Напомним, ранее власти Уфы взялись за облагораживание территории вокруг старинного объекта.