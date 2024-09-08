Уфа утонула в густом тумане

О погодном явлении ранее предупреждало местное управление Гидрометцентра. Стоит заметить, что такая погода таит в себе и немало опасностей, в первую очередь — для участников дорожного движения. На отдельных дорогах региона видимость утром ухудшилась до 0,5 — 1 км.