Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии

Все предпраздничные дни перед Днём народного единства будут идти мокрый снег и дожди. Местами может образоваться гололёд, а мокрый снег будет оседать на деревьях и проводах. Ветер в целом умеренный, однако синоптики прогнозируют местами порывы до сильного.