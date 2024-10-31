Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии

Posted 31 октября, 16:00
Published 31 октября, 16:00
Modified 31 октября, 20:57
Updated 31 октября, 20:57
Все предпраздничные дни перед Днём народного единства будут идти мокрый снег и дожди. Местами может образоваться гололёд, а мокрый снег будет оседать на деревьях и проводах. Ветер в целом умеренный, однако синоптики прогнозируют местами порывы до сильного.
В пятницу, 1 ноября, в Уфе ночная температура воздуха составит +2°C… -3°C. Днём столбики термометров окажутся на отметках 0°C… +5°C
В субботу, 2 ноября, в тёмное время суток синоптики ожидают +1°C… -4°C, а днём — до 0°C. +5°C.
В воскресенье, 3 ноября, ночью похолодает до 0°C… -5°C, днём же воздух разогреется др -2°C… +3°C.