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Posted 31 октября, 16:00

Published 31 октября, 16:00

Modified 31 октября, 20:57

Updated 31 октября, 20:57

Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии

Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии

31 октября 2024, 16:00
Фото: mkset.ru.
Синоптики башкортостанского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт жителей региона в первые дни ноября.

Все предпраздничные дни перед Днём народного единства будут идти мокрый снег и дожди. Местами может образоваться гололёд, а мокрый снег будет оседать на деревьях и проводах. Ветер в целом умеренный, однако синоптики прогнозируют местами порывы до сильного.

В пятницу, 1 ноября, в Уфе ночная температура воздуха составит +2°C… -3°C. Днём столбики термометров окажутся на отметках 0°C… +5°C

В субботу, 2 ноября, в тёмное время суток синоптики ожидают +1°C… -4°C, а днём — до 0°C. +5°C.

В воскресенье, 3 ноября, ночью похолодает до 0°C… -5°C, днём же воздух разогреется др -2°C… +3°C.

Каким будет ноябрь в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что синоптики не предвещают в ноябре в Башкирии ни одного ясного дня.

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