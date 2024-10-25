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Posted 25 октября, 17:33

Published 25 октября, 17:33

Modified 25 октября, 19:02

Updated 25 октября, 19:02

Башкирию завалит мокрым снегом

Башкирию завалит мокрым снегом

25 октября 2024, 17:33
Фото: 1MI
Синоптики регионального Гидрометцентра предупредили жителей Башкортостана об осадках на этих выходных.

Первый день уик-энда — суббота, 26 октября, начнётся с дождя с мокрым снегом. Ветер все выходные будет умеренным. Ночью синоптики ждут -3°C… +2°C, днём не выше +2°C… +7°C. В некоторых районах возникнет туман, который снизит видимость до 0,5-1 км на дорогах.

В воскресенье и понедельник, 26–27 октября, синоптики дают идентичный прогноз погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также умеренный — местами порывистый — ветер. Ночью похолодает до +1°C… -4°C. Днём столбики термометров достигнут уже 0°C… +5°C.

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Ранее Mkset разбирал прогнозы синоптиков и «народные методы» определения погоды на предстоящую зиму в Башкирии.

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