Башкирию завалит мокрым снегом

Posted 25 октября, 17:33
Published 25 октября, 17:33
Modified 25 октября, 19:02
Updated 25 октября, 19:02
Первый день уик-энда — суббота, 26 октября, начнётся с дождя с мокрым снегом. Ветер все выходные будет умеренным. Ночью синоптики ждут -3°C… +2°C, днём не выше +2°C… +7°C. В некоторых районах возникнет туман, который снизит видимость до 0,5-1 км на дорогах.
В воскресенье и понедельник, 26–27 октября, синоптики дают идентичный прогноз погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также умеренный — местами порывистый — ветер. Ночью похолодает до +1°C… -4°C. Днём столбики термометров достигнут уже 0°C… +5°C.
Ранее Mkset разбирал прогнозы синоптиков и «народные методы» определения погоды на предстоящую зиму в Башкирии.