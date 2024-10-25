Башкирию завалит мокрым снегом

Первый день уик-энда — суббота, 26 октября, начнётся с дождя с мокрым снегом. Ветер все выходные будет умеренным. Ночью синоптики ждут -3°C… +2°C, днём не выше +2°C… +7°C. В некоторых районах возникнет туман, который снизит видимость до 0,5-1 км на дорогах.