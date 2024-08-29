Погода на День города в Уфе порадует

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Напомним, отмечать 450-летний юбилей Уфы собираются 30–31 августа. Ранее Mkset публиковал информацию о том, как в дни торжеств будет ездить транспорт. Отметим, что в процессе подготовки ко Дню города власти Уфы решили изменить состав артистов, которые выступят на праздничном концерте.
Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии на 30 августа от местного управления Гидрометцентра, день выдастся без существенных осадков. Небольшие дожди возможны лишь в северо-восточной части Башкортостана. Ветер северный, умеренный. Ночью похолодает до +8°C… +13°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +17°C… +22°C.
Суббота, 31 августа, сулит температурные качели. Ночью температура воздуха упадёт сразу до +4°C… +9°C, однако в светлое время суток на территории региона потеплеет до +16°C… +21°C. В остальном же погода будет достаточно умеренной — без дождей и сильного ветра.