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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Погода на День города в Уфе порадует

Погода на День города в Уфе порадует

29 августа 2024, 14:28
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, чего ждать жителям и гостям города в дни празднования юбилея башкирской столицы.

Напомним, отмечать 450-летний юбилей Уфы собираются 30–31 августа. Ранее Mkset публиковал информацию о том, как в дни торжеств будет ездить транспорт. Отметим, что в процессе подготовки ко Дню города власти Уфы решили изменить состав артистов, которые выступят на праздничном концерте.

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии на 30 августа от местного управления Гидрометцентра, день выдастся без существенных осадков. Небольшие дожди возможны лишь в северо-восточной части Башкортостана. Ветер северный, умеренный. Ночью похолодает до +8°C… +13°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +17°C… +22°C.

Суббота, 31 августа, сулит температурные качели. Ночью температура воздуха упадёт сразу до +4°C… +9°C, однако в светлое время суток на территории региона потеплеет до +16°C… +21°C. В остальном же погода будет достаточно умеренной — без дождей и сильного ветра.

Уфа заменила звезд на День города
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