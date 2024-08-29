Погода на День города в Уфе порадует

Как гласит прогноз погоды в Уфе и Башкирии на 30 августа от местного управления Гидрометцентра, день выдастся без существенных осадков. Небольшие дожди возможны лишь в северо-восточной части Башкортостана. Ветер северный, умеренный. Ночью похолодает до +8°C… +13°C, днём столбики термометров окажутся на отметках +17°C… +22°C.