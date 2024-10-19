Глубокая осень подступает к Башкирии

Posted 19 октября, 13:13
Published 19 октября, 13:13
Modified 19 октября, 13:15
Updated 19 октября, 13:15
В воскресенье, 20 октября, на юге Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождей, в остальной части региона будет сухо. Ветер умеренный. Ночью похолодает до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C, днём воздух может разогреться до +7°C… +12°C. На некоторых дорогах обещают туман, видимость снизится до 0,5-1 км.
В понедельник, 21 октября, синоптики прогнозируют небольшие дожди по всей Башкирии, ночью — со снегом. В тёмное время суток -1°C… -6°C, местами +4°C, днём +7°C… +12°C.
Во вторник, 22 октября, по всей Башкирии — без осадков. Ночью -2°C… -7°C, местами +3°C, днём +7°C… +12°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали переводить на «зимовку» городские фонтаны.