Глубокая осень подступает к Башкирии

В воскресенье, 20 октября, на юге Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождей, в остальной части региона будет сухо. Ветер умеренный. Ночью похолодает до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C, днём воздух может разогреться до +7°C… +12°C. На некоторых дорогах обещают туман, видимость снизится до 0,5-1 км.