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Posted 19 октября, 13:13

Published 19 октября, 13:13

Modified 19 октября, 13:15

Updated 19 октября, 13:15

Глубокая осень подступает к Башкирии

Глубокая осень подступает к Башкирии

19 октября 2024, 13:13
Фото: 1MI
Синоптики башкортостанского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт жителей региона в предпоследнюю рабочую неделю октября.

В воскресенье, 20 октября, на юге Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождей, в остальной части региона будет сухо. Ветер умеренный. Ночью похолодает до -2°C… -7°C, местами лишь до +3°C, днём воздух может разогреться до +7°C… +12°C. На некоторых дорогах обещают туман, видимость снизится до 0,5-1 км.

В понедельник, 21 октября, синоптики прогнозируют небольшие дожди по всей Башкирии, ночью — со снегом. В тёмное время суток -1°C… -6°C, местами +4°C, днём +7°C… +12°C.

Во вторник, 22 октября, по всей Башкирии — без осадков. Ночью -2°C… -7°C, местами +3°C, днём +7°C… +12°C.

Сезон фонтанов закрыли в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали переводить на «зимовку» городские фонтаны.

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