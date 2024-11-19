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Posted 19 ноября, 10:12

Published 19 ноября, 10:12

Modified 19 ноября, 10:14

Updated 19 ноября, 10:14

Теплая аномалия накроет Башкирию

Теплая аномалия накроет Башкирию

19 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
По всей России, включая Башкортостан, наблюдаются аномально высокие температуры для ноября, сообщает во вторник, 19 ноября, ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно прогнозам метеорологов, жители региона ощутят на себе влияние теплого воздуха, который пришел из Атлантики. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объясняет, что такая ситуация наблюдается по всей стране и связана с глобальным потеплением. Воздушные массы, которые раньше редко достигали Сибири, теперь становятся привычными гостями, и это приводит к аномально высоким температурам.

В Башкирии температура воздуха на неделе с 18 по 24 ноября будет колебаться в пределах +1…+4°C. Для ноября это довольно необычно, особенно когда за окном третья декада месяца, считает Роман Вильфанд. Ветер будет дуть до 6 м/с с порывами до 12 м/с, а также ожидаются дожди со снегом.

— Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4-5 градусов выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия, — комментирует руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Как ранее сообщал Mkset, синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на декабрь 2024 года.

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