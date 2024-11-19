Теплая аномалия накроет Башкирию

В Башкирии температура воздуха на неделе с 18 по 24 ноября будет колебаться в пределах +1…+4°C. Для ноября это довольно необычно, особенно когда за окном третья декада месяца, считает Роман Вильфанд. Ветер будет дуть до 6 м/с с порывами до 12 м/с, а также ожидаются дожди со снегом.