Теплая аномалия накроет Башкирию

Posted 19 ноября, 10:12
Published 19 ноября, 10:12
Modified 19 ноября, 10:14
Updated 19 ноября, 10:14
Согласно прогнозам метеорологов, жители региона ощутят на себе влияние теплого воздуха, который пришел из Атлантики. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объясняет, что такая ситуация наблюдается по всей стране и связана с глобальным потеплением. Воздушные массы, которые раньше редко достигали Сибири, теперь становятся привычными гостями, и это приводит к аномально высоким температурам.
В Башкирии температура воздуха на неделе с 18 по 24 ноября будет колебаться в пределах +1…+4°C. Для ноября это довольно необычно, особенно когда за окном третья декада месяца, считает Роман Вильфанд. Ветер будет дуть до 6 м/с с порывами до 12 м/с, а также ожидаются дожди со снегом.
— Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4-5 градусов выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия, — комментирует руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как ранее сообщал Mkset, синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на декабрь 2024 года.