Зимние аномалии ждут Башкирию в ноябре

Posted 18 ноября, 16:33
Published 18 ноября, 16:33
Modified 18 ноября, 19:03
Updated 18 ноября, 19:03
В целом по Башкирии синоптики обещают ветер от 9 до 14 м/с. Ночью и утром температура воздуха составит +1°C… -4°C, в юго-восточных районах похолодает уже до -9°C. В светлое время суток столбики термометров окажутся на -2°C… +3°C. День будет сопровождаться полным набором неблагоприятных зимних условий: снегопадом, переходящим в дождь со снегом, гололёдом и туманом.
В столице региона синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, существенных осадков в Уфе специалисты не ждут. Ветер также от 9 до 14 м/с. Ночью 0°C, днём +1°C… +3°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за погодных условий закрыли доступ к лестнице на шихан Торатау.