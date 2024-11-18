Зимние аномалии ждут Башкирию в ноябре

В целом по Башкирии синоптики обещают ветер от 9 до 14 м/с. Ночью и утром температура воздуха составит +1°C… -4°C, в юго-восточных районах похолодает уже до -9°C. В светлое время суток столбики термометров окажутся на -2°C… +3°C. День будет сопровождаться полным набором неблагоприятных зимних условий: снегопадом, переходящим в дождь со снегом, гололёдом и туманом.