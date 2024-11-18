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Posted 18 ноября, 16:33

Published 18 ноября, 16:33

Modified 18 ноября, 19:03

Updated 18 ноября, 19:03

Мороз и гололёд прогнозируют в Башкирии

Зимние аномалии ждут Башкирию в ноябре

18 ноября 2024, 16:33
Фото: 1MI.

Мороз и гололёд прогнозируют в Башкирии

Гидрометцентр Башкортостана спрогнозировал погоду на территории региона на вторник, 19 ноября.

В целом по Башкирии синоптики обещают ветер от 9 до 14 м/с. Ночью и утром температура воздуха составит +1°C… -4°C, в юго-восточных районах похолодает уже до -9°C. В светлое время суток столбики термометров окажутся на -2°C… +3°C. День будет сопровождаться полным набором неблагоприятных зимних условий: снегопадом, переходящим в дождь со снегом, гололёдом и туманом.

В столице региона синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, существенных осадков в Уфе специалисты не ждут. Ветер также от 9 до 14 м/с. Ночью 0°C, днём +1°C… +3°C.

Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии из-за погодных условий закрыли доступ к лестнице на шихан Торатау.

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