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Posted 23 октября, 13:40

Published 23 октября, 13:40

Modified 23 октября, 20:26

Updated 23 октября, 20:26

Башкирия погружается в осеннюю хандру

Башкирия погружается в осеннюю хандру

23 октября 2024, 13:40
Фото: 1MI
Сюжет
Радий Хабиров
Уфу и Башкортостан накроет дождливая погода — о резком увеличении количества осадков в регионе сообщает в среду, 23 октября, местный Гидрометцентр.

Осадки в виде дождей — а местами и снега — если верить региональным синоптикам, будут идти до конца недели. Ветер всё это время будет умеренным, однако в некоторых частях региона возможны сильные порывы.

«Временами дожди», — гласит прогноз специалистов на четверг, 24 октября. Ночью похолодает до +1°C… +6°C, днём воздух разогреется до +4°C… +9°C.

В пятницу, 25 октября, синоптики обещают уже «небольшие дожди», однако в тёмное время суток может пойти и снег. Ночью -2°C… +3°C. Днём +3°C… +8°C.

В субботу, 26 октября, по-прежнему небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -3°C… +2°C, в светлое время суток +2°C… +7°C.

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Ранее Mkset сообщал о том, что глава региона Радий Хабиров поставил своим коллегам «троечку» за старт отопительного сезона-2024/25.

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