Башкирия погружается в осеннюю хандру

Posted 23 октября, 13:40
Published 23 октября, 13:40
Modified 23 октября, 20:26
Updated 23 октября, 20:26
Осадки в виде дождей — а местами и снега — если верить региональным синоптикам, будут идти до конца недели. Ветер всё это время будет умеренным, однако в некоторых частях региона возможны сильные порывы.
«Временами дожди», — гласит прогноз специалистов на четверг, 24 октября. Ночью похолодает до +1°C… +6°C, днём воздух разогреется до +4°C… +9°C.
В пятницу, 25 октября, синоптики обещают уже «небольшие дожди», однако в тёмное время суток может пойти и снег. Ночью -2°C… +3°C. Днём +3°C… +8°C.
В субботу, 26 октября, по-прежнему небольшой дождь и мокрый снег. Ночью -3°C… +2°C, в светлое время суток +2°C… +7°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что глава региона Радий Хабиров поставил своим коллегам «троечку» за старт отопительного сезона-2024/25.