Уфу на выходных накроют снегопады

Posted 7 ноября, 15:38
Published 7 ноября, 15:38
Modified 7 ноября, 19:07
Updated 7 ноября, 19:07
Так, на протяжении всего уик-энда специалисты ожидают небольшие снегопады, переходящие днём в мокрый снег и дожди. Предупреждают в Гидрометцентре и об опасных явлениях — снежном накате и гололедице. Ветер преимущественно умеренный, местами с сильными порывами.
В пятницу, 8 ноября, ночные показатели температуры воздуха составят -4°C… -9°C, а при прояснениях опустятся и до -14°C, дневные — до 0°C… -5°C. В субботу, 9 ноября, в Башкирии ждут -3°C… -8°C ночью и -3°C… +2°C днём. В воскресенье, 10 ноября, в тёмное время суток похолодает до -3°C… +2°C, те же показатели прогнозируются и днём.
Как информировал ранее Mkset проверка уборки снега в Уфе властями города закончилась многочисленными замечаниями к ответственным организациям.