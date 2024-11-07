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Posted 7 ноября, 15:38

Published 7 ноября, 15:38

Modified 7 ноября, 19:07

Updated 7 ноября, 19:07

В Уфе ожидается усиление снега

Уфу на выходных накроют снегопады

7 ноября 2024, 15:38
Фото: mkset.ru.

В Уфе ожидается усиление снега

Синоптики башкортостанского отделения Росгидромета прогнозируют осадки в завершение первой рабочей недели ноября.

Так, на протяжении всего уик-энда специалисты ожидают небольшие снегопады, переходящие днём в мокрый снег и дожди. Предупреждают в Гидрометцентре и об опасных явлениях — снежном накате и гололедице. Ветер преимущественно умеренный, местами с сильными порывами.

В пятницу, 8 ноября, ночные показатели температуры воздуха составят -4°C… -9°C, а при прояснениях опустятся и до -14°C, дневные — до 0°C… -5°C. В субботу, 9 ноября, в Башкирии ждут -3°C… -8°C ночью и -3°C… +2°C днём. В воскресенье, 10 ноября, в тёмное время суток похолодает до -3°C… +2°C, те же показатели прогнозируются и днём.

За снег в Уфе накажут «управляшки»
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Как информировал ранее Mkset проверка уборки снега в Уфе властями города закончилась многочисленными замечаниями к ответственным организациям.

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