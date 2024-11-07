Уфу на выходных накроют снегопады

В пятницу, 8 ноября, ночные показатели температуры воздуха составят -4°C… -9°C, а при прояснениях опустятся и до -14°C, дневные — до 0°C… -5°C. В субботу, 9 ноября, в Башкирии ждут -3°C… -8°C ночью и -3°C… +2°C днём. В воскресенье, 10 ноября, в тёмное время суток похолодает до -3°C… +2°C, те же показатели прогнозируются и днём.