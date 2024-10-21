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Гибель

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Октябрь
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Житель Башкирии сгорел на кухне
19 октября, 05:50
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Пенсионер заживо сгорел в Башкирии
11 октября, 08:10
Два грузовика столкнулись в Уфе
3 октября, 13:33
Сентябрь
В лобовом столкновении погибли все в Башкирии
29 сентября, 11:32
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб
8 сентября, 15:04
«Шкода» сбила человека и вылетела в кювет в Башкирии
1 сентября, 10:42
Август
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки
26 августа, 17:45
Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки
26 августа, 16:56
Взрыв в Стерлитамаке — остался один выживший
26 августа, 15:54
До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии
26 августа, 14:58
«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком
25 августа, 18:57
Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии
23 августа, 16:46
Водитель «Приоры» погубил женщину в массовом ДТП
23 августа, 13:06
Труп нашли возле бани в Башкирии
20 августа, 10:55

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