До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии

Напомним, трагедия случилась в понедельник, 26 августа. Ранее, 24 августа, в селе Юлдыбаево пьяный мужчина переехал ребёнка на тракторе. В момент ДТП мальчик играл со своей сестрой возле дороги. Медики долгое время бились за жизнь ребёнка, однако спасти его не удалось — спустя два дня после происшествия пациент скончался.