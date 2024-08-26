До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о гибели трёхлетнего мальчика в Зилаирском районе Башкирии.
Напомним, трагедия случилась в понедельник, 26 августа. Ранее, 24 августа, в селе Юлдыбаево пьяный мужчина переехал ребёнка на тракторе. В момент ДТП мальчик играл со своей сестрой возле дороги. Медики долгое время бились за жизнь ребёнка, однако спасти его не удалось — спустя два дня после происшествия пациент скончался.
Как сообщал Mkset, для оказания помощи пострадавшему ребёнку в местную больницу из Уфы доставили ряд специалистов, однако и их усилий не хватило, чтобы сохранить жизнь ребёнку.
В сообщении Следственного комитета говорится, что за расследованием уголовного дела следит Центральный аппарат СК.