Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт

Posted 21 октября, 18:08
Published 21 октября, 18:08
Modified 21 октября, 18:30
Updated 21 октября, 18:30
Напомним, вечером понедельника, 21 октября, вспыхнула одна из квартир в многоэтажке по адмирала Макарова. В результате трагедии погиб мужчина, чья личность на момент публикации ещё не установлена.
По данным надзорного ведомства, бездыханное тело погибшего спасатели нашли в сгоревшей квартире. Кроме него угарным газом отравилась женщина — её сейчас пытаются «откачать» медики в местной больнице.
Пока врачи борются за жизнь пострадавшей, на месте работают оперативные службы, сейчас они пытаются выяснить, что послужило причиной пожара.