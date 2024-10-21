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Posted 21 октября, 18:08

Published 21 октября, 18:08

Modified 21 октября, 18:30

Updated 21 октября, 18:30

Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт

Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт

21 октября 2024, 18:08
Фото: МЧС
Башкортостанская прокуратура ведёт проверку после трагического пожара в одном из общежитий башкирской столицы, проинформировали в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 октября.

Напомним, вечером понедельника, 21 октября, вспыхнула одна из квартир в многоэтажке по адмирала Макарова. В результате трагедии погиб мужчина, чья личность на момент публикации ещё не установлена.

Неизвестный уфимец погиб в общежитии
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По данным надзорного ведомства, бездыханное тело погибшего спасатели нашли в сгоревшей квартире. Кроме него угарным газом отравилась женщина — её сейчас пытаются «откачать» медики в местной больнице.

Пока врачи борются за жизнь пострадавшей, на месте работают оперативные службы, сейчас они пытаются выяснить, что послужило причиной пожара.

Общежитие вспыхнуло в Уфе
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