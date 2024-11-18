Пожилой рыбак погиб подо льдом в Башкирии

Posted 18 ноября, 04:52
Published 18 ноября, 04:52
Modified 18 ноября, 09:48
Updated 18 ноября, 09:48
Из озера Грязное спасатели извлекли тело мужчины. О том, что рыбак провалился под лёд, «службе 112» сообщили очевидцы трагедии.
Погибшим оказался 64-летний житель Пермского края. Гость Республики Башкортостан приехал с братом на рыбалку — родственник рассказал спасателям, что предупреждал погибшего об опасности и предостерегал от ходьбы по тонкому льду, однако тот советами пренебрёг и в итоге провалился. Прийти на помощь брат утопающему не успел, так как находился слишком далеко.
Ранее Mkset публиковал памятку от спасателей региона по правилам поведения на водоёмах во время рыбалки.