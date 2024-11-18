Пожилой рыбак погиб подо льдом в Башкирии

Погибшим оказался 64-летний житель Пермского края. Гость Республики Башкортостан приехал с братом на рыбалку — родственник рассказал спасателям, что предупреждал погибшего об опасности и предостерегал от ходьбы по тонкому льду, однако тот советами пренебрёг и в итоге провалился. Прийти на помощь брат утопающему не успел, так как находился слишком далеко.