mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 04:52

Published 18 ноября, 04:52

Modified 18 ноября, 09:48

Updated 18 ноября, 09:48

Пожилой рыбак погиб подо льдом в Башкирии

Пожилой рыбак погиб подо льдом в Башкирии

18 ноября 2024, 04:52
Фото: ГК РБ по ЧС.
Трагический инцидент на водоёме произошёл в Дюртюлинском районе Башкортостана — сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Из озера Грязное спасатели извлекли тело мужчины. О том, что рыбак провалился под лёд, «службе 112» сообщили очевидцы трагедии.

Погибшим оказался 64-летний житель Пермского края. Гость Республики Башкортостан приехал с братом на рыбалку — родственник рассказал спасателям, что предупреждал погибшего об опасности и предостерегал от ходьбы по тонкому льду, однако тот советами пренебрёг и в итоге провалился. Прийти на помощь брат утопающему не успел, так как находился слишком далеко.

Рыбаков просят не пить в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал памятку от спасателей региона по правилам поведения на водоёмах во время рыбалки.

Читайте также:
Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в БашкирииПожилая уфимка на сутки застряла в батарееКолледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Белебей#Пожарные#Мелеуз#Пермский край#Утопление#Гибель#Рыбаки#Дюртюлинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика