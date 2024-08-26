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Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки

Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки

26 августа 2024, 16:56
Фото: МЧС по РБ
В Дёмском районе Уфы загорелся дом в садовом товариществе, сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Инцидент случился днём понедельника, 26 июня. Пламя охватило двухэтажный дом на 120 «квадратов» в СНТ «Ветеран-2». Спасатели по прибытии приняли все меры для того, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки и приступили к ликвидации горения. Всего оперативная служба задействовала 16 пожарных на пяти машинах.

Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли 77-летнего пострадавшего — судя по всему, хозяина постройки. Ему оказали первую помощь и на карете скорой повезли в больницу. Несмотря на все старания медиков, спасти пожилого уфимца не удалось — мужчина скончался уже в медицинском учреждении. Что привело к пожару — пытаются выяснить.

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Ранее трагедией едва не закончился пожар в Краснокамском районе Башкирии. Известно, что хозяин постройки часто налегал на алкоголь и говорил соседям, что «устал жить». Жильцы при этом на протяжении долгого времени опасались, что любитель спиртного рано или поздно может устроить подобное происшествие.

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