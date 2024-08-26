Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Инцидент случился днём понедельника, 26 июня. Пламя охватило двухэтажный дом на 120 «квадратов» в СНТ «Ветеран-2». Спасатели по прибытии приняли все меры для того, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки и приступили к ликвидации горения. Всего оперативная служба задействовала 16 пожарных на пяти машинах.
Из горящего дома сотрудники МЧС вынесли 77-летнего пострадавшего — судя по всему, хозяина постройки. Ему оказали первую помощь и на карете скорой повезли в больницу. Несмотря на все старания медиков, спасти пожилого уфимца не удалось — мужчина скончался уже в медицинском учреждении. Что привело к пожару — пытаются выяснить.
Ранее трагедией едва не закончился пожар в Краснокамском районе Башкирии. Известно, что хозяин постройки часто налегал на алкоголь и говорил соседям, что «устал жить». Жильцы при этом на протяжении долгого времени опасались, что любитель спиртного рано или поздно может устроить подобное происшествие.