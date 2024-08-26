Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки

Ранее трагедией едва не закончился пожар в Краснокамском районе Башкирии. Известно, что хозяин постройки часто налегал на алкоголь и говорил соседям, что «устал жить». Жильцы при этом на протяжении долгого времени опасались, что любитель спиртного рано или поздно может устроить подобное происшествие.