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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

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В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб

В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб

8 сентября 2024, 15:04
Фото: МЧС по РБ
Бездыханное тело мужчины извлекли спасатели из Кармановского водохранилища, сообщает в воскресенье, 8 сентября, МЧС по Республике Башкортостан.

Как выяснилось при опознании, погибший — 37-летний нефтекамец. Его труп обнаружили вблизи СНТ «Зелёный мыс». Судя по всему, мужчина отправился купаться в неподходящую для этого погоду и утонул.

Родственники горожанина сообщали о пропаже ещё 2 сентября. В МЧС отметили, что место, где предположительно начал заплыв мужчина, не оборудовано для купания.

По данным портала «Погода Mail Ru», в Нефтекамске в день исчезновения мужчины стояла температура воздуха +18°C, что считается неблагоприятным показателем для купания. С утра тогда также прошёл дождь.

В Башкирии пенсионер упал с моста и утонул
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пенсионер свалился с моста и погиб в водоёме.

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