В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Как выяснилось при опознании, погибший — 37-летний нефтекамец. Его труп обнаружили вблизи СНТ «Зелёный мыс». Судя по всему, мужчина отправился купаться в неподходящую для этого погоду и утонул.
Родственники горожанина сообщали о пропаже ещё 2 сентября. В МЧС отметили, что место, где предположительно начал заплыв мужчина, не оборудовано для купания.
По данным портала «Погода Mail Ru», в Нефтекамске в день исчезновения мужчины стояла температура воздуха +18°C, что считается неблагоприятным показателем для купания. С утра тогда также прошёл дождь.