В Уфе рабочий насмерть разбился на стройке

Posted 13 сентября, 06:17
Published 13 сентября, 06:17
Modified 13 сентября, 06:19
Updated 13 сентября, 06:19
Инцидент произошёл во вторник, 10 сентября. По данным надзорного ведомства, 43-летний мужчина трудился над возведением жилого дома в микрорайоне «Затон-Восточный». Рабочий в какой-то момент попытался со стороны улицы «обойти» стену. Сэкономленная минута в итоге стоила строителю жизни — мужчина не удержался и упал с высоты шестого этажа.
На место вскоре после этого прибыли медики, однако помочь пациенту они были уже не в силах — смерть от полученных травм наступила практически мгновенно. Кто будет нести ответственность за случившееся — выясняют компетентные органы.
ООО «МонолитДинамика» было зарегистрировано в Уфе в 2017 году. Уставный капитал компании составляет ₽15 тысяч. Единственный учредитель и директор предприятия — Артур Асмандияров. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также торговлей стройматериалами и другими товарами.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске произошёл пожар на территории строящегося жилкомплекса, которому пророчили судьбу визитной карточки» города.