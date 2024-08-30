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Published Сегодня, 19:32

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Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии

Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии

30 августа 2024, 19:32
Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.

В Нуримановском районе спасатели прекратили поиски пропавшего 50-летнего мужчины. Бездыханное тело сельчанина нашли 30 августа.

За пять дней до этого в «112» обратилась жена погибшего — супруг местной жительницы долго не возвращался домой, женщина вскоре нашла на берегу реки Уфы телефон мужа. Труп сельчанина нашли на 2 км ниже по течению упомянутого места.

Что именно привело к трагедии — сейчас пытаются выяснить.

Рыбалка в Башкирии стала причиной смертей
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Ранее в Башкирии тонули двое рыбаков. Одного из мужчин сумели вытащить из воды очевидцы, второго пострадавшего спасти не удалось — его тело на следующий день нашли без признаков жизни.

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