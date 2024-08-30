Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В Нуримановском районе спасатели прекратили поиски пропавшего 50-летнего мужчины. Бездыханное тело сельчанина нашли 30 августа.
За пять дней до этого в «112» обратилась жена погибшего — супруг местной жительницы долго не возвращался домой, женщина вскоре нашла на берегу реки Уфы телефон мужа. Труп сельчанина нашли на 2 км ниже по течению упомянутого места.
Что именно привело к трагедии — сейчас пытаются выяснить.
Ранее в Башкирии тонули двое рыбаков. Одного из мужчин сумели вытащить из воды очевидцы, второго пострадавшего спасти не удалось — его тело на следующий день нашли без признаков жизни.