Пенсионер заживо сгорел в Башкирии

Posted 11 октября, 08:10
Published 11 октября, 08:10
Modified 12 октября, 04:52
Updated 12 октября, 04:52
Огонь, по данным спасателей, уничтожил частный дом на улице Худайбердина. О пожаре, когда постройка уже вовсю полыхала, сообщили «службе 112» местные жители, заметившие огненное зарево.
В ходе ликвидации пламени спасатели вынесли из дома бездыханное тело мужчины — 88-летнего хозяина дома. Судя по всему, пенсионер скончался во сне. Пожилого горожанина передали бригаде медиков, однако помочь ему они были уже не в силах — пациент погиб ещё до приезда оперативных служб.
Сейчас на месте работают следственные органы и дознаватель МЧС, выясняется причина трагедии.