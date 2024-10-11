Пенсионер заживо сгорел в Башкирии

В ходе ликвидации пламени спасатели вынесли из дома бездыханное тело мужчины — 88-летнего хозяина дома. Судя по всему, пенсионер скончался во сне. Пожилого горожанина передали бригаде медиков, однако помочь ему они были уже не в силах — пациент погиб ещё до приезда оперативных служб.