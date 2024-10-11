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Posted 11 октября, 08:10

Published 11 октября, 08:10

Modified 12 октября, 04:52

Updated 12 октября, 04:52

Пенсионер заживо сгорел в Башкирии

Пенсионер заживо сгорел в Башкирии

11 октября 2024, 08:10
Фото: МЧС
Пожар с трагическим исходом произошёл в ночь на пятницу, 11 октября, в Баймаке — сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Огонь, по данным спасателей, уничтожил частный дом на улице Худайбердина. О пожаре, когда постройка уже вовсю полыхала, сообщили «службе 112» местные жители, заметившие огненное зарево.

В ходе ликвидации пламени спасатели вынесли из дома бездыханное тело мужчины — 88-летнего хозяина дома. Судя по всему, пенсионер скончался во сне. Пожилого горожанина передали бригаде медиков, однако помочь ему они были уже не в силах — пациент погиб ещё до приезда оперативных служб.

Сейчас на месте работают следственные органы и дознаватель МЧС, выясняется причина трагедии.

Подозрительные пожары произошли в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о череде подозрительных пожаров, случившихся в Нефтекамске.

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