«Шкода» сбила человека и вылетела в кювет в Башкирии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По информации ГАИ, на подъезде к городу сбили 36-летнего мужчину, находившегося посреди проезжей части. Светоотражающих элементов на одежде пешехода не было. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.
Происшествие попало на камеры видеорегистраторов двух автомобилей. На кадрах видно, как Skoda Octavia сталкивается с человеком, после чего съезжает в кювет. О состоянии водителя — 31-летней женщины — в сообщении ГАИ не говорится. В обстоятельствах инцидента разбираются.
Ранее на трассе Благовещенск — Павловка молодой водитель не справился с управлением и погубил двоих пассажиров.