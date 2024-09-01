«Шкода» сбила человека и вылетела в кювет в Башкирии

Происшествие попало на камеры видеорегистраторов двух автомобилей. На кадрах видно, как Skoda Octavia сталкивается с человеком, после чего съезжает в кювет. О состоянии водителя — 31-летней женщины — в сообщении ГАИ не говорится. В обстоятельствах инцидента разбираются.