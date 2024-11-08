Фуру разорвало напополам в Башкирии

Posted 8 ноября, 13:45
Published 8 ноября, 13:45
Modified 8 ноября, 13:54
Updated 8 ноября, 13:54
Очевидцы утверждают, что случилось жуткое ДТП на границе с Челябинской областью — недалеко от города Усть-Катав. На кадрах с места аварии видно обломки грузовика, разломанного на две части. Его остатки в это время догорают на обочине.
По данным «Честного репортажа», в аварии участвовали две фуры. Telegram-канал со ссылкой на ГАИ пишет, что результате ДТП погибли двое человек. На месте работают оперативные службы. К моменту публикации официальных сообщений о случившемся не было.
Материал пополняется.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе с началом снегопадов участились случаи аварий с участием общественного транспорта.