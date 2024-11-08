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Posted 8 ноября, 13:45

Published 8 ноября, 13:45

Modified 8 ноября, 13:54

Updated 8 ноября, 13:54

Фуру разорвало напополам в Башкирии

Фуру разорвало напополам в Башкирии

8 ноября 2024, 13:45
Фото: Честный репортаж/Telegram, 1MI (архивное фото).
Трагическая авария с двумя большегрузами случилась в пятницу, 7 ноября, на трассе М-5 на территории Башкортостана — пишут местные Telegram-каналы.

Очевидцы утверждают, что случилось жуткое ДТП на границе с Челябинской областью — недалеко от города Усть-Катав. На кадрах с места аварии видно обломки грузовика, разломанного на две части. Его остатки в это время догорают на обочине.

По данным «Честного репортажа», в аварии участвовали две фуры. Telegram-канал со ссылкой на ГАИ пишет, что результате ДТП погибли двое человек. На месте работают оперативные службы. К моменту публикации официальных сообщений о случившемся не было.

Материал пополняется.

Видео: Честный репортаж/Telegram, 1MI (архивное фото).
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Ранее, как сообщал Mkset, в Уфе с началом снегопадов участились случаи аварий с участием общественного транспорта.

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