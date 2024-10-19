Житель Башкирии сгорел на кухне

Posted 19 октября, 05:50
Published 19 октября, 05:50
Modified 19 октября, 05:53
Updated 19 октября, 05:53
Трагедия произошла в деревне Новояппарово в ночь на субботу, 19 октября. Заметившие огненное зарево соседи позвонили в «112».
Как выяснилось, на участке охватило пламенем летнюю кухню — посреди бревенчатой постройки лежало тело мужчины. Личность погибшего сейчас пытаются установить, причина пожара уточняется. В МЧС отчитались, что пожар был оперативно потушен спасателями.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Бижбулякском районе Башкирии неопознанный мужчина заживо сгорел в отечественной «Ладе Гранте».