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Posted 19 октября, 05:50

Published 19 октября, 05:50

Modified 19 октября, 05:53

Updated 19 октября, 05:53

Житель Башкирии сгорел на кухне

Житель Башкирии сгорел на кухне

19 октября 2024, 05:50
Фото: МЧС по РБ
Печальную статистику пополнил пожар со смертельным исходом в Давлекановском районе Башкортостана, сообщает МЧС региона.

Трагедия произошла в деревне Новояппарово в ночь на субботу, 19 октября. Заметившие огненное зарево соседи позвонили в «112».

Как выяснилось, на участке охватило пламенем летнюю кухню — посреди бревенчатой постройки лежало тело мужчины. Личность погибшего сейчас пытаются установить, причина пожара уточняется. В МЧС отчитались, что пожар был оперативно потушен спасателями.

Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Бижбулякском районе Башкирии неопознанный мужчина заживо сгорел в отечественной «Ладе Гранте».

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