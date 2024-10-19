Житель Башкирии сгорел на кухне

Как выяснилось, на участке охватило пламенем летнюю кухню — посреди бревенчатой постройки лежало тело мужчины. Личность погибшего сейчас пытаются установить, причина пожара уточняется. В МЧС отчитались, что пожар был оперативно потушен спасателями.