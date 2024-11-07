Пассажирка «ВАЗа» погибла в Башкирии

Posted 7 ноября, 17:02
Published 7 ноября, 17:02
Modified 7 ноября, 19:02
Updated 7 ноября, 19:02
ДТП случилось после обеда в четверг, 7 ноября, в Белебее. На одном из перекрёстков пенсионер за рулём «Киа Рио» не уступил отечественной «семёрке».
Удар был таким сильным, что у иномарки смяло бампер, а в салоне сработала подушка безопасности. Ехавшие же в «ВАЗе» получили серьёзные травмы. Водитель выжил — его забрали на карете скорой медики, 49-летняя пассажирка автомобиля же погибла. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пассажирский автобус с людьми врезался в столб во время сильного снегопада.