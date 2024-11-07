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Posted 7 ноября, 17:02

Published 7 ноября, 17:02

Modified 7 ноября, 19:02

Updated 7 ноября, 19:02

Пассажирка «ВАЗа» погибла в Башкирии

Пассажирка «ВАЗа» погибла в Башкирии

7 ноября 2024, 17:02
Фото: ГАИ РБ.
Трагическое ДТП в Республике Башкортостан унесло жизнь 49-летней женщины — отчитались в ГАИ региона вечером в четверг, 7 ноября.

ДТП случилось после обеда в четверг, 7 ноября, в Белебее. На одном из перекрёстков пенсионер за рулём «Киа Рио» не уступил отечественной «семёрке».

Удар был таким сильным, что у иномарки смяло бампер, а в салоне сработала подушка безопасности. Ехавшие же в «ВАЗе» получили серьёзные травмы. Водитель выжил — его забрали на карете скорой медики, 49-летняя пассажирка автомобиля же погибла. Обстоятельства аварии уточняются.

Автобус снова врезался в столб в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пассажирский автобус с людьми врезался в столб во время сильного снегопада.

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