Пассажирка «ВАЗа» погибла в Башкирии

Удар был таким сильным, что у иномарки смяло бампер, а в салоне сработала подушка безопасности. Ехавшие же в «ВАЗе» получили серьёзные травмы. Водитель выжил — его забрали на карете скорой медики, 49-летняя пассажирка автомобиля же погибла. Обстоятельства аварии уточняются.