Взрыв в Стерлитамаке — остался один выживший

Напомним, 19 августа на магистрали Стерлитамакского нефтехимического завода произошёл пожар. При инциденте пострадали трое человек. Им оказали помощь местные врачи, после чего пациентов — троих мужчин — на санавиациии доставили в столицу региона. Mkset в понедельник, 26 августа, стало известно о гибели одного из пострадавших в больнице. Таким образом, согласно последней информации, трагедия унесла жизни двоих человек. Ещё один пациент на момент публикации продолжает находиться под наблюдением врачей.