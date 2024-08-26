Взрыв в Стерлитамаке — остался один выживший

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Напомним, 19 августа на магистрали Стерлитамакского нефтехимического завода произошёл пожар. При инциденте пострадали трое человек. Им оказали помощь местные врачи, после чего пациентов — троих мужчин — на санавиациии доставили в столицу региона. Mkset в понедельник, 26 августа, стало известно о гибели одного из пострадавших в больнице. Таким образом, согласно последней информации, трагедия унесла жизни двоих человек. Ещё один пациент на момент публикации продолжает находиться под наблюдением врачей.
Утверждается, что погибший — прохожий, которого «зацепило» взрывом — момент травмирования горожанина попал на камеры видеонаблюдения.