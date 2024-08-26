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Скончался второй пострадавший при взрыве в Башкирии

Взрыв в Стерлитамаке — остался один выживший

26 августа 2024, 15:54
Фото: 1MI

Скончался второй пострадавший при взрыве в Башкирии

В Республиканском Ожоговом Центре скончался ещё один пострадавший при взрыве трубы нефтезавода в Стерлитамаке, сообщают региональные СМИ со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах.

Напомним, 19 августа на магистрали Стерлитамакского нефтехимического завода произошёл пожар. При инциденте пострадали трое человек. Им оказали помощь местные врачи, после чего пациентов — троих мужчин — на санавиациии доставили в столицу региона. Mkset в понедельник, 26 августа, стало известно о гибели одного из пострадавших в больнице. Таким образом, согласно последней информации, трагедия унесла жизни двоих человек. Ещё один пациент на момент публикации продолжает находиться под наблюдением врачей.

Утверждается, что погибший — прохожий, которого «зацепило» взрывом — момент травмирования горожанина попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: соцсети
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