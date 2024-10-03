Два грузовика столкнулись в Уфе

Posted 3 октября, 13:33
Published 3 октября, 13:33
Modified 3 октября, 17:35
Updated 3 октября, 17:35
Случилась авария на перекрёстке улиц Интернациональной и Александра Невского. На пересечении проезжих частей не поделили полосу и врезались «лоб в лоб» фура DAF и автокран FAW, перевозивший бетонные кольца для колодцев.
Водители обоих транспортных средств не пострадали и отделались испугом, сами машины однако получили серьёзные повреждения. На месте работают экстренные службы.
Ранее массовая авария с гибелью супружеской пары случилась в столице Башкирии на улице Перспективной. Как сообщал Mkset, трагическое ДТП унесло жизни двоих пенсионеров.