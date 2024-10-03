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Posted 3 октября, 13:33

Published 3 октября, 13:33

Modified 3 октября, 17:35

Updated 3 октября, 17:35

Два грузовика столкнулись в Уфе

Два грузовика столкнулись в Уфе

3 октября 2024, 13:33
Оперативные службы разбираются в ДТП с большегрузами в уфимской Черниковке, отчитались в пресс-службе городской ГАИ в четверг, 3 октября.

Случилась авария на перекрёстке улиц Интернациональной и Александра Невского. На пересечении проезжих частей не поделили полосу и врезались «лоб в лоб» фура DAF и автокран FAW, перевозивший бетонные кольца для колодцев.

Водители обоих транспортных средств не пострадали и отделались испугом, сами машины однако получили серьёзные повреждения. На месте работают экстренные службы.

Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах
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Ранее массовая авария с гибелью супружеской пары случилась в столице Башкирии на улице Перспективной. Как сообщал Mkset, трагическое ДТП унесло жизни двоих пенсионеров.

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