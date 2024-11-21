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Газ

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Ноябрь
Видео. В Башкирии взорвался грузовик
21 ноября, 14:30
Экс-тренер ФК «Уфа» пострадал от ножевого ранения в Астрахани
18 ноября, 06:46
МЧС Башкирии: «Просим сохранять спокойствие»
12 ноября, 13:39
Октябрь
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе
24 октября, 11:01
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17
Срочно. Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу
20 октября, 06:02
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Неожиданный рост цен ждет россиян
16 октября, 08:27
Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление
13 октября, 13:28
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Прокуратура взялась за взрыв в Уфе
13 октября, 06:09
Срочно. В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
13 октября, 05:19
В Уфе отключают газ
8 октября, 02:09
Сентябрь
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56
Август
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23
В Башкирии отменили платежи ЖКХ
20 августа, 04:53
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
13 августа, 09:57
Район Башкирии отключают от газа
5 августа, 06:58
Пьяный байкер без прав разбился в Уфе
Вечером в воскресенье, 4 августа, в 23:35 на улице Бакалинской произошла авария, которая могла бы закончиться гораздо хуже, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
5 августа, 04:39

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