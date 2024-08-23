Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии

Водитель, на регистратор которого попал момент инцидента, может отмечать второй день рождения. Заметив животное, автолюбитель тут же надавил на газ — лось пронёсся буквально в сантиметрах от кузова. Попутный же автомобиль, как можно понять из диалога водителей, лось и вовсе перепрыгнул, после чего как ни в чём не бывало убежал по своим делам.