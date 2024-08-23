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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии

Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии

23 августа 2024, 13:23
Фото: vk.com
Лесной житель, выбежавший на трассу под Уфой, едва не стал причиной страшного ДТП.

Водитель, на регистратор которого попал момент инцидента, может отмечать второй день рождения. Заметив животное, автолюбитель тут же надавил на газ — лось пронёсся буквально в сантиметрах от кузова. Попутный же автомобиль, как можно понять из диалога водителей, лось и вовсе перепрыгнул, после чего как ни в чём не бывало убежал по своим делам.

Видео: vk.com
Лось погиб под поездом в Башкирии
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Меньше повезло лосю в Кармаскалинском районе — там в начале августа животное погибло под поездом. Ущерб природному фонду от происшествия правоохранители оценили в ₽80 тысяч.

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