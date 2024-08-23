Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Водитель, на регистратор которого попал момент инцидента, может отмечать второй день рождения. Заметив животное, автолюбитель тут же надавил на газ — лось пронёсся буквально в сантиметрах от кузова. Попутный же автомобиль, как можно понять из диалога водителей, лось и вовсе перепрыгнул, после чего как ни в чём не бывало убежал по своим делам.
Меньше повезло лосю в Кармаскалинском районе — там в начале августа животное погибло под поездом. Ущерб природному фонду от происшествия правоохранители оценили в ₽80 тысяч.