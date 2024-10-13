Прокуратура взялась за взрыв в Уфе

Posted 13 октября, 06:09
Published 13 октября, 06:09
Modified 13 октября, 07:09
Updated 13 октября, 07:09
Напомним, ЧП в Уфе случилось в десятом часу утра. По данным МЧС Башкирии и очевидцев, в многоэтажке по Ладыгина, 13/1 случился взрыв бытового газа. Ударная волна выбила входную группу подъезда и несколько оконных рам.
В инцидент вскоре включилась прокуратура. Как пояснили в надзорном органе, ведомство собирается проверить, как ответственные лица обеспечивали безопасность при эксплуатации газового оборудования.
Как сообщал ранее Mkset, пострадали в результате инцидента два человека — женщина и пожилой мужчина. Их обоих медики доставили в больницу с травмами.