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Posted 13 октября, 06:09

Published 13 октября, 06:09

Modified 13 октября, 07:09

Updated 13 октября, 07:09

В Уфе устанавливают причины взрыва газа

Прокуратура взялась за взрыв в Уфе

13 октября 2024, 06:09
Фото: МЧС по РБ

В Уфе устанавливают причины взрыва газа

Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
В столице Башкирии правоохранительные органы инициировали проверку по факту взрыва бытового газа в воскресенье, 13 октября, отчитались в башкортостанской прокуратуре.

Напомним, ЧП в Уфе случилось в десятом часу утра. По данным МЧС Башкирии и очевидцев, в многоэтажке по Ладыгина, 13/1 случился взрыв бытового газа. Ударная волна выбила входную группу подъезда и несколько оконных рам.

В инцидент вскоре включилась прокуратура. Как пояснили в надзорном органе, ведомство собирается проверить, как ответственные лица обеспечивали безопасность при эксплуатации газового оборудования.

Видео: МЧС по РБ.
Два человека пострадали при взрыве в Уфе
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Как сообщал ранее Mkset, пострадали в результате инцидента два человека — женщина и пожилой мужчина. Их обоих медики доставили в больницу с травмами.

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