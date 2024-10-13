Прокуратура взялась за взрыв в Уфе

Напомним, ЧП в Уфе случилось в десятом часу утра. По данным МЧС Башкирии и очевидцев, в многоэтажке по Ладыгина, 13/1 случился взрыв бытового газа. Ударная волна выбила входную группу подъезда и несколько оконных рам.