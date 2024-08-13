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Назван виновник взрыва в Стерлитамаке

Назван виновник взрыва в Стерлитамаке

13 августа 2024, 09:57
Фото: МЧС РБ
Спустя полтора месяца после трагедии стали известны причины хлопка бытового газа, сообщает Гострудинспекция Башкортостана.

Напомним, несчастный случай произошёл в Стерлитамаке 2 июля 2024 года. Тогда в одной из квартир дома по Артёма, 150 взорвался газ. На месте погибла хозяйка жилища, кроме того, несколько человек получили тяжёлые травмы. Их впоследствии перевели в Уфу. Жильцы долгое время не могли вернуться домой из-за опасности от разрушенных конструкций, а некоторые по сей день остаются у родственников.

По информации надзорного ведомства, взрыв произошёл из-за самовольной установки плиты в квартире — вместо приглашения специалистов, хозяева решили провести всё без посторонней помощи, однако вышло это у жильцов с серьёзными нарушениями.

Следователи установили, что у плиты был сломан резьбовой отвод, на одной из конфорок при этом был включен газ — об этом свидетельствовала повёрнутая ручка. Из-за разгерметизации подводки и набралась опасная концентрация вещества, вызвавшая взрыв.

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Ранее в Стерлитамаке прошла встреча с жильцами дома, пострадавшего от взрыва. Людям было сообщено, что квартиры в подъезде, где случился хлопок, стали пригодными для проживания. Между тем ряд конструкций по-прежнему ожидает замены.

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