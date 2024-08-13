Назван виновник взрыва в Стерлитамаке

Напомним, несчастный случай произошёл в Стерлитамаке 2 июля 2024 года. Тогда в одной из квартир дома по Артёма, 150 взорвался газ. На месте погибла хозяйка жилища, кроме того, несколько человек получили тяжёлые травмы. Их впоследствии перевели в Уфу. Жильцы долгое время не могли вернуться домой из-за опасности от разрушенных конструкций, а некоторые по сей день остаются у родственников.