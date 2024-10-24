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Posted 24 октября, 11:01

Published 24 октября, 11:01

Modified 24 октября, 11:04

Updated 24 октября, 11:04

«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе

«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе

24 октября 2024, 11:01
Фото: ГАИ Уфы
Лобовое столкновение ВАЗа со стоящим грузовиком произошло на бульваре Назара Наджи днем в четверг, 24 октября, сообщает ГАИ Уфы.

Госавтоинспекция Уфы дала официальный комментарий на видео с жёстким ДТП на мокрой дороге. Видеоряд создает впечатление, что водитель ВАЗа решил примерить на себя роль камикадзе. Но оказалось не так.

Видео: Фото: ГАИ Уфы. Видео: Честный Репортаж

Как сообщает ГАИ Уфы имело место тройное ДТП. Примерно в 14:30, согласно предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, передвигаясь по бульвару Назара Наджи, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан Жук», после чего произошло столкновение «семерки» с припаркованным автомобилем ГАЗ.

— В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, который был доставлен в больницу с различными травмами. По этому инциденту начато административное расследование, — сообщает ГАИ Уфы.
Фото: ГАИ Уфы
Видео: ГАИ Уфы.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии сбежал с места крупной аварии водитель. Вероятно, мужчин был за рулем после употребления спиртного.

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