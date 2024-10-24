«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе

Posted 24 октября, 11:01
Published 24 октября, 11:01
Modified 24 октября, 11:04
Updated 24 октября, 11:04
Госавтоинспекция Уфы дала официальный комментарий на видео с жёстким ДТП на мокрой дороге. Видеоряд создает впечатление, что водитель ВАЗа решил примерить на себя роль камикадзе. Но оказалось не так.
Как сообщает ГАИ Уфы имело место тройное ДТП. Примерно в 14:30, согласно предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, передвигаясь по бульвару Назара Наджи, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан Жук», после чего произошло столкновение «семерки» с припаркованным автомобилем ГАЗ.
— В результате аварии пострадал водитель ВАЗа, который был доставлен в больницу с различными травмами. По этому инциденту начато административное расследование, — сообщает ГАИ Уфы.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии сбежал с места крупной аварии водитель. Вероятно, мужчин был за рулем после употребления спиртного.