Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии

Тем не менее, надежда на восстановление возвращается. Как сообщил Рустем Газизов, на недавней встрече с жителями первого подъезда были обсуждены вопросы текущего ремонта и взаимодействия с газовой службой. Подрядчик «УралСтройГрупп» активно работает над проектом, и уже завершены ключевые этапы — усиление лестницы и подготовка основания под металлоконструкции. На втором этаже начались работы по укреплению стен между квартирами, что также является важным шагом к безопасности жильцов.