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Posted 11 сентября, 04:56

Published 11 сентября, 04:56

Modified 11 сентября, 04:58

Updated 11 сентября, 04:58

Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии

Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии

11 сентября 2024, 04:56
Фото: МЧС России
Сюжет
Взрыв газа в Стерлитамаке
Об этом на собрании жильцов сообщил во вторник, 10 сентября, мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

Напомним, 2 июля 2024 года, в одном из квартир дома №150 по улице Артëма в Стерлитамаке, произошел взрыв газа, унесший жизнь хозяйки квартиры и оставивший множество жильцов без крова. На протяжении нескольких месяцев жители не могли вернуться домой из-за угрозы обрушения конструкций и необходимости проведения масштабных ремонтных работ.

Тем не менее, надежда на восстановление возвращается. Как сообщил Рустем Газизов, на недавней встрече с жителями первого подъезда были обсуждены вопросы текущего ремонта и взаимодействия с газовой службой. Подрядчик «УралСтройГрупп» активно работает над проектом, и уже завершены ключевые этапы — усиление лестницы и подготовка основания под металлоконструкции. На втором этаже начались работы по укреплению стен между квартирами, что также является важным шагом к безопасности жильцов.

Однако вопросы о качестве обслуживания со стороны газовой службы остаются актуальными. Директор ОАО «Газпром газораспределение Уфа» был приглашён для обсуждения насущных проблем, а все замечания будут взяты на особый контроль.

Ремонтные работы планируется завершить к середине октября, после чего состоится новая встреча с жителями для подведения итогов и обсуждения результатов проделанной работы.

Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
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