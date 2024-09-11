Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии

Posted 11 сентября, 04:56
Published 11 сентября, 04:56
Modified 11 сентября, 04:58
Updated 11 сентября, 04:58
Напомним, 2 июля 2024 года, в одном из квартир дома №150 по улице Артëма в Стерлитамаке, произошел взрыв газа, унесший жизнь хозяйки квартиры и оставивший множество жильцов без крова. На протяжении нескольких месяцев жители не могли вернуться домой из-за угрозы обрушения конструкций и необходимости проведения масштабных ремонтных работ.
Тем не менее, надежда на восстановление возвращается. Как сообщил Рустем Газизов, на недавней встрече с жителями первого подъезда были обсуждены вопросы текущего ремонта и взаимодействия с газовой службой. Подрядчик «УралСтройГрупп» активно работает над проектом, и уже завершены ключевые этапы — усиление лестницы и подготовка основания под металлоконструкции. На втором этаже начались работы по укреплению стен между квартирами, что также является важным шагом к безопасности жильцов.
Однако вопросы о качестве обслуживания со стороны газовой службы остаются актуальными. Директор ОАО «Газпром газораспределение Уфа» был приглашён для обсуждения насущных проблем, а все замечания будут взяты на особый контроль.
Ремонтные работы планируется завершить к середине октября, после чего состоится новая встреча с жителями для подведения итогов и обсуждения результатов проделанной работы.